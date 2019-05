Winnetou trifft echte Apachen bei Karl May

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Radebeul (dpa) - Winnetou, Fantasie-Häuptling der Apachen von Abenteuerschriftsteller Karl May (1842-1912), trifft am ersten Juniwochenende erstmals auf echte Vertreter des Indianerstammes. Bei den 28. Radebeuler Karl-May-Festagen (31. Mai bis 2. Juni) gebe es eine "interessante Begegnung von Fantasie und Wirklichkeit", sagte der künstlerische Leiter des Festivals, Helmut Raeder, am Dienstag. Die Männer des White Mountain Apache Tribe aus Arizona (USA), unter ihnen ein Ältester, geben Einblick in ihr kulturelles Erbe und ihre Werte, erzählten die wahren Geschichten ihrer großen Häuptlinge.

"Mit Winnetou und May können sie nichts anfangen, aber Radebeul ist ihnen ein Begriff als Partnerstadt von Sierra Vista, das in ihrer Region liegt", berichtete Raeder. Beim diesjährigen Festival können auch sie die ganze May-Welt erkunden, vom Orient über Wild West und Indianer bis zur Goldwäsche und einem Pferdecamp. Das Programm umfasst über 50 Veranstaltungen, 2017 kamen über 30 000 Besucher.

Die Festtage werden von der Stadt in Erinnerung an den Autor und seine Bücher jährlich nach Himmelfahrt veranstaltet. May hatte von 1895 bis zum Tod in Radebeul gelebt und dort wesentliche Teile seines Gesamtwerks verfasst. Mit Winnetou, dessen Name "Brennendes Wasser" bedeutet, werde diesmal die "Kernfigur" gefeiert, die Mays Ansichten vom "Edelmenschen" am meisten verkörpert, wie Raeder sagte. Der beschrieb ihn als frei, ungezwungen, elastisch, stolz und stark.