Wittenberge vor dem Landesfest: 50 000 Besucher erwartet

Potsdam (dpa/bb) - Zum traditionellen Landesfest an diesem Wochenende werden in Wittenberge rund 50 000 Menschen erwartet. Die Stadt in der Prignitz sei aber auch auf bis zu 80 000 Besucher vorbereitet, sagte der Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Herrmann (parteilos), am Montag in Potsdam.

Unter dem Motto "Leinen los zum Landesfest" wird auf mehreren Bühnen ein buntes Programm geboten, daneben wollen sich Schulen, Unis und Berufsschulen vorstellen. "Die Brandenburger Bildungslandschaft wird sich in ihrer ganzen Vielfalt und Pracht präsentieren", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Ein Höhepunkt soll am Samstagabend ein großes Feuerwerk mit Lasershow und Wasserfontänen am Ufer der Elbe sein.

Erstmals werden rund 20 sogenannte Landesfest-Busse angeboten, die Menschen aus vielen Teilen des Landes in den Nordosten bringen sollen. Zudem soll es mit den Regionalbahnen RE2 und RE6 stündliche Zugverbindungen geben. Erstmals bei einem Landesfest soll auch das Thema Wasser im Mittelpunkt stehen - mit Drachenboot- und Kanufahren, Stand Up Paddling oder einen Bootsrennen der Bürgermeister und Landräte.

Das Landesfest wird seit Mitte der 1990er Jahre gefeiert, in der Regel alle zwei Jahre. Bürgermeister Herrmann erhofft sich davon auch positive Effekte für die Stadtentwicklung. Wittenberge habe 1990 noch rund 30 000 Einwohner gezählt, heute seien es 17 500. Die Einwohnerzahl habe sich inzwischen aber stabilisiert, heute würden wieder mehr Erwerbstätige in die Stadt ein- als auspendeln.