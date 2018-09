Feuerwehreinsatz behindert Oktoberfest-Anreise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Wegen eines Brandes in einem Haus in München hat sich am Samstag die Anreise zahlreicher Oktoberfest-Besucher verzögert. Acht Bewohner wurden verletzt. Sie erlitten nach Angaben der Feuerwehr Rauchvergiftungen, sechs wurden im Krankenhaus behandelt.

Kurz vor Beginn des größten Volksfests der Welt kam es an der Einsatzstelle in der Nähe des Festgeländes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine zentrale Zufahrtsstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt, zahlreiche Festgäste mussten einen Umweg nehmen.

Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer an einer offenen Grillstelle eines Restaurants ausgebrochen, der Rauch habe sich über eine Lüftungsanlage im gesamten Gebäude ausgebreitet. Den Schaden schätzte die Feuerwehr im sechsstelligen Bereich.