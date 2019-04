Naturschützer bitten um Tierschutz beim Osterfeuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flintbek/Hamburg (dpa/lno) - Am Wochenende werden in Hamburg und Schleswig-Holstein wieder zahlreiche Osterfeuer lodern. Die brennenden Holzstöße sollen seit Jahrhunderten den Winter vertreiben und den Frühling einläuten. Für viele Tiere können die Feuer jedoch zum Scheiterhaufen werden, warnen Naturschützer. "Je länger ein aufgeschichteter Haufen ungestört ist, desto mehr Tiere verkriechen sich dorthin", sagte Martin Schmidt vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Damit sich die Tiere rechtzeitig vor dem Feuer in Sicherheit bringen können, müsse man den Haufen kurz vor dem Anzünden umschichten. "Oder ihn erst kurz vorher aufschichten", sagte Schmidt.