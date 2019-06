Vier Tage Volksfest: Mainzer "Johannisnacht" beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - In Mainz hat am Freitag das viertägige Volksfest "Johannisnacht" begonnen. Viele Stände und Fahrgeschäfte waren schon am Mittag geöffnet. Die Stadt rechnet mit Hunderttausenden Besuchern, die zur 51. Ausgabe des Festes bis Montag in die Mainzer Innenstadt und an die Rheinpromenade kommen. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) wollte das Fest am Abend mit einer Rede auf der Hauptbühne am Schillerplatz offiziell eröffnen.

Das Volksfest findet seit 1968 zu Ehren von Johannes Gutenberg statt. Den Abschluss bildet alljährlich ein Feuerwerk am Montagabend (24. Juni), für das die Theodor-Heuss-Brücke für den rollenden Verkehr gesperrt wird.