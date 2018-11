Rheinland-Pfalz-Tag 2019 erhält neuen Anstrich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der Rheinland-Pfalz-Tag soll runderneuert werden. Staatssekretär Clemens Hoch (SPD) stellt die Neuerungen am heutigen Montag (13.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei in Mainz vor. Um das Landesfest zu modernisieren, sollen Inhalt und Optik verändert werden. Geplant ist unter anderem ein neues Logo. Das bisherige Erkennungszeichen, das "Seifenblasen-Kind", ist 17 Jahre alt. Der Rheinland-Pfalz-Tag wird seit 1984 jedes Jahr drei Tage lang in einer anderen Kommune gefeiert. Im nächsten Jahr ist Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) an der Reihe. Stadtbürgermeister Thomas Wollenweber (SPD) wird die Schwerpunktthemen präsentieren.