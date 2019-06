Mainz feiert feucht-fröhliche Buchdruckertaufe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit der traditionellen Buchdruckertaufe, dem "Gautschen", hat die Mainzer Johannisnacht einen ersten Höhepunkt gefeiert. In Erinnerung an Gutenberg, den Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, wurden mehr als 20 junge Männer und Frauen in ein großes, mit Wasser gefülltes Holzfass eingetaucht. Der aus dem 16. Jahrhundert stammende Brauch soll Gesellen symbolisch von den Sünden ihrer Lehrjahre befreien. Während damals tatsächlich Buchdrucker getauft wurden, sind es heute mehrheitlich Mediengestalter, die ihre Ausbildung frisch beendet haben.

Das viertägige Volksfest in der Mainzer Innenstadt war am Freitag eröffnet worden. Dazu wurden Hunderttausende Besucher erwartet. Auf dem Programm stehen unter anderem Live-Musik, Kabarett, Straßenkünstler und eine Streetfood-Meile. Den Abschluss des Festes bildet ein Feuerwerk am Montagabend. Das Fest gibt es seit 1968. Im vergangenen Jahr kamen rund 500 000 Besucher.