Hering: Engagement junger Menschen als Chance für Europa

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) sieht in dem politischen Engagement vieler junger Menschen eine Chance für den europäischen Einigungsprozess. Es seien gerade Junge, die Zuversicht und Begeisterung für Europa ausstrahlten, sagte er am Samstag in Mainz nach einer Mitteilung bei der Festveranstaltung zum Verfassungstag Rheinland-Pfalz.

"Wir brauchen nur freitags auf die Straßen unserer Städte zu schauen", sagte Hering mit Blick auf die Klimaschutz-Initiative von Schülern. Der hätten sich mittlerweile auch Eltern, Lehrer und andere angeschlossen. Zum ersten Mal entwickele sich so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit. "Aus solchen Protesten kann ein gemeinsames europäisches politisches Bewusstsein entstehen", sagte Hering rund eine Woche vor der Europawahl am 26. Mai.

Zerrbilder über die EU müssten korrigiert werden, forderte der Landtagspräsident. So halte sich das Bild eines "überbordenden Beamtenapparats", aber für die Fülle an Aufgaben seien rund 32 000 Beschäftigte nicht sonderlich viele. Die Stadtverwaltung München beschäftige beispielsweise 38 000 Menschen. Wohin Zerrbilder von Europa führen könnten, habe der Brexit gezeigt. "Der Umgang der Kommission mit der Brexit-Krise ist vorbildlich", lobte Hering. Die Kultur des Kompromisses erweise sich hier als absoluter Vorteil.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte ihr Bedauern darüber, dass sich die Leidenschaft für die europäische Vision etwas abgekühlt habe. Frieden, Freiheit und Wohlstand seien in weiten Teilen selbstverständlich geworden und ungleich verteilt geblieben. "Ich bin der Überzeugung, dass die EU in stärkerem Maße ein gerechtes und soziales Europa werden muss", sagte die Regierungschefin.