Konstanz feiert sein Seenachtfest

Konstanz (dpa/lsw) - Bei sommerlichen Temperaturen hat am Samstag in Konstanz das Seenachtfest begonnen. "Die Leute kommen in Scharen", berichtete einer der Organisatoren des jährlichen Spektakels am Bodensee. Das Seenachtfest rund um Stadtgarten, Seestraße, Hafenstraße und Klein Venedig wird seit mehr als 66 Jahren gefeiert und gilt als eines der größten Heimatfeste im Land.

Neben Comedy, Live-Musik und vielen Mitmachaktionen stand am späteren Abend vor allem das große Feuerwerk im Mittelpunkt. Es solle in diesem Jahr von Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner ausgerichtet werden. Für das Highlight, dessen Lichteffekte den Nachthimmel im Takt der Musik erleuchten, hatten sich viele Foto-Begeisterte schon am Nachmittag die besten Plätze gesichert. Die Veranstalter erwarteten wie im vergangenen Jahr rund 50 000 Besucher.