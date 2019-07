Volksfest in Vechta: Günther stimmt sich mit Drehorgel ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Vechta (dpa/lno) - Gastredner beim traditionellen Stoppelmarkt in der niedersächsischen Kreisstadt Vechta ist in diesem Jahr der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther. Gut einen Monat vor seinem Auftritt am 19. August stimmte sich der CDU-Politiker im Gästehaus der Landesregierung auf das Ereignis ein: Er empfing am Mittwoch Bürgermeister Helmut Gels (CDU) sowie die Stoppelmarkt-Botschafter Libett und Jan, die mit ihrer Drehorgel gekommen waren. Günther sang mit und versuchte sich auch an dem Instrument.

Er sei stolz, beim traditionellen politischen Frühschoppen in Vechta reden zu dürfen, sagte Günther. "Mal sehen, ob ich den Applaus von Frau Nahles im letzten Jahr toppen kann." Die damalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles war 2018 Gastrednerin. Der Stoppelmarkt in Vechta gehöre zu den ganz großen Volksfesten in Deutschland, sagte Günther. Immerhin besuchten 800 000 Menschen das sechstägige Fest in der Stadt mit gut 30 000 Einwohnern. Zur Kieler Woche waren Ende Juni an zehn Tagen mehr als 3,5 Millionen Gäste in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt gekommen, die etwa 250 000 Bewohner zählt.