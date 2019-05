Kieler Woche zum Jubiläum auf Öko-Kurs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Zur 125. Kieler Woche setzt Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt stärker auf Nachhaltigkeit als je zuvor. Zu dem Konzept gehören ein einheitliches Pfandsystem für Trinkbecher, eine 100-prozentige Energieversorgung aus Windstrom und der Verzicht auf Trinkhalme aus Plastik. Die Neuerungen hob Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Programms hervor. Vom 21. bis 30. Juni werden an der Förde wieder rund drei Millionen Gäste erwartet. Bei den Segelregatten gehen voraussichtlich rund 4000 Sportler aus 60 Nationen mit bis zu 1800 Booten an den Start. Zur offiziellen Eröffnung am 22. Juni kommt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Am Tag darauf wird Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) den Weltwirtschaftlichen Preis entgegennehmen.