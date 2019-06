Fröhlicher Start der Kieler Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa) - Sonnenschein, angenehme Temperaturen, volles Programm auf den Bühnen: Zum Start der 125. Kieler Woche präsentierte sich Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt am Samstag von der besten Seite. Bereits im Laufe des Tages flanierten Tausende Menschen am Förde-Ufer und durch die Innenstadt. "Mich beeindruckt, dass die ganze Stadt mitmacht und hier so viele verschiedene Aktionen stattfinden", sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Rande der Eröffnung der traditionellen Spiellinie.

Bereits am Morgen hatte der prominente Gast das Sportfest "Kieler Woche inklusiv" im Sportpark Gaarden gestartet. Am Abend sollte Giffey gemeinsam mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, Landtagspräsident Klaus Schlie (beide CDU) und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) auf dem Rathausplatz die traditionellen Startsignale geben. Die Veranstalter erwarten zum größten Sommerfest im Norden Europas und zum weltgrößten Segelereignis bis Sonntag kommender Woche erneut rund drei Millionen Besucher aus aller Welt.

Von einem "sehr friedlichen Start" sprach eine Polizeisprecherin. Bereits seit Freitag lief in Kiel ein buntes Veranstaltungsprogramm inklusiver zahlreicher Konzerte zum traditionellen Soundcheck. Auf gut 20 Bühnen zwischen Schilksee und der Hörn sind insgesamt 400 Konterte geplant. Angekündigt haben sich beispielsweise die Sänger Johannes Oerding, Michael Schulte und die Band Tokio Hotel.

Zu den Segelregatten vor Kiel haben sich 4000 Sportler aus 60 Nationen angemeldet - mit etwa 1800 Booten. Zu Gast sind auch rund 2500 Marinesoldaten. Im Marinestützpunkt machen mehr als 35 Schiffe und Boote aus zwölf Nationen fest. Maritimer Höhepunkt soll die Windjammerparade am 29. Juni sein, die der russische Großsegler "Mir" anführen wird.

Einer der Höhepunkte wird die Verleihung des Weltwirtschaftlichen Preises am Sonntag (10.00 Uhr). In diesem Jahr werden Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), Hikmet Ersek, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens Western Union, und der türkisch-amerikanische Volkswirt Daron Acemoglu vom Massachusetts Institute of Technology geehrt.

Zum Schutz der Besucher hat die Polizei die Zahl der eingesetzten Beamten etwas erhöht. "Aber auch die 125. Kieler Woche bleibt ein offenes Bürgerfest", sagte Oberbürgermeister Kämpfer vor dem Beginn. Feste Kontrollpunkte in der Innenstadt sollen den Verkehr rund um die Veranstaltungsflächen verlangsamen. Neben Riesen-Sandsäcken, Beton-Absperrungen und Müllwagen kommen an zwei Punkten erstmals sogenannte mobile Road-Blocker statt Lkw zum Einsatz.