Trotz Hitze: Schützen behalten Uniform beim Ausmarsch an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Trotz der Hitze haben viele Schützen in Hannover beim großen Ausmarsch am Sonntag die Etikette gewahrt: Etliche Vereine marschierten in Uniform, obwohl die Sakko-Pflicht für den Umzug im Vorfeld wegen der hohen Temperaturen aufgehoben worden war. An der Spitze des Schützenausmarsches lief sichtlich gut gelaunt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil - in Sakko, mit kombinierter Deutschland-/Niedersachsenfahne in der Hand und einem Strohhut vor der Sonne geschützt.

Die Feuerwehr stellte kostenloses Trinkwasser an mehreren Stellen entlang der Strecke bereit. Passanten halfen spontan beim Füllen und Verteilen der Wasserbecher. "Mein Mann läuft mit, ich weiß, was er durchmacht in der Uniform", erklärte Patrizia Gruber aus Hannover ihre Hilfsbereitschaft. Der Ausmarsch ist einer der Höhepunkte des am Schützenfestes, das als größtes der Welt beworben wird und noch bis zum 7. Juli gefeiert wird.

Die Hitze war bei den Teilnehmern des Umzuges am Sonntag das Hauptproblem. "Es sieht nicht gut aus, wenn man mit einem verschwitzten Hemd herumläuft. Auf die Handschuhe verzichten wir aber zur Marscherleichterung", sagte etwa der Jugendleiter der Ricklinger Schützengesellschaft, Rolf Meier. Die Damen des St. Sebastian Bürgerschützenverein Wiedenbrück wappneten sich mit Schirmen, Sonnencreme und Wasserspray gegen die Hitze.