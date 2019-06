Schützenausmarsch in Hannover trifft Hitze-Vorkehrungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Beim traditionellen Schützenausmarsch in Hannover werden heute Vorkehrungen wegen der erwarteten Hitze getroffen. Für die rund 12 000 Teilnehmer aus dem In- und Ausland sei die Sakko-Pflicht aufgehoben worden und die Uniformjacken könnten ausgezogen werden, teilte die Stadt Hannover mit. Es werden kostenlose Trinkwasserzapfstellen für Menschen und Pferde eingerichtet. Die Pferde werden bei Bedarf mit Schwämmen gekühlt. Am Schützenausmarsch beteiligen sich neben Musikkapellen rund 40 Festwagen und Kutschen. Der Ausmarsch ist Teil des am Freitag gestarteten Schützenfestes, das als größtes der Welt angepriesen wird.

Die Tradition des inzwischen 490. Schützenfestes in Hannover reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück. Mehr als 30 Schützenvereine aus ganz Deutschland nehmen zusätzlich zu den hannoverschen Vereinen daran teil. Bis zum 7. Juli werden rund eine Million Besucher erwartet. Um den Rang als weltgrößtes Schützenfest buhlt Hannover mit dem rheinischen Neuss. Mit 7500 marschierenden Schützen und Musikern ist das Neusser Bürger-Schützenfest zwar kleiner, ist allerdings das größte Schützenfest, das von einem einzigen Schützenverein organisiert wird und an dem keine Gastzüge aus anderen Städten teilnehmen.