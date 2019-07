Kleines Fest in den Herrenhäuser Gärten: 63 000 Besucher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Das Kleine Fest in den Herrenhäuser Gärten hat in diesem Jahr rund 63 000 Menschen angelockt. An 15 Tagen konnten die Besucher in den Herrenhäuser Gärten in Hannover 110 Künstler aus aller Welt erleben. An einem Tag musste das Fest wegen heftigen Regens ausfallen. Am 20. Juli erreichte das Fest laut Aussage der Organisatoren mit 38 Grad die Höchste Temperatur in der 34-jährigen Geschichte der Veranstaltung. Das nächste Kleine Fest läuft voraussichtlich vom 6. bis zum 26 Juli 2020.