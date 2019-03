Hamburg stimmt sich auf 830. Hafengeburtstag ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zwei Monate vor Beginn des 830. Hamburger Hafengeburtstags läuft die Planung auf Hochtouren. Die Besucher erwarte bei dem traditionellen Volksfest vom 10. bis zum 12. Mai ein "vielfältiges maritimes Programm und eine Reise durch die Geschichte der Seefahrt", kündigten die Veranstalter am Montag an. Zu den Highlights zählen wie in jedem Jahr die Ein- und Auslaufparade sowie das Schlepperballett und ein großes Feuerwerk. Erneut werden rund 300 Schiffe aus aller Welt in der Hansestadt zu Gast sein.

Beim neuen Programmpunkt "Hafenschiffe unter einer Flagge" will die Flotte Hamburg am Freitagabend einige ihrer wichtigsten städtischen Wasserfahrzeuge präsentieren. Den Höhepunkt soll als "Premierengast" das neue Feuerlöschboot der Flotte bilden. Die "Branddirektor Westphal" ist laut Feuerwehr das modernste Löschboot in Europa.

Länderpartner wird die südfranzösische Region Okzitanien sein. Besucher dürfen sich laut Veranstalter unter anderem auf kulinarische Spezialitäten wie Austern und auf regionaltypische Biere freuen. Erneut sollen außerdem Mitschnitte von Elbphilharmonie-Konzerten kostenlos auf einer großen Leinwand auf dem Vorplatz des Konzerthauses gezeigt werden.