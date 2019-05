830. Hamburger Hafengeburtstag endet mit Auslaufparade

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg feiert am Sonntag den letzten Tag seines 830. Hafengeburtstags. Das größte Hafenfest der Welt endet um 16.00 Uhr traditionell mit der großen Auslaufparade. Seit Freitag konnten Besucher in der Hansestadt rund 300 Schiffe aller Art bestaunen - von alten Großseglern über Marineschiffe bis hin zum modernen Hightech-Katamaran. Zu den Highlights des dreitägigen Programms zählten bislang die Einlaufparade am Freitag sowie das Schlepperballett am Samstagabend. Die Veranstalter wollten am Sonntag auch die Besucherzahl bekanntgeben. Im Vorjahr hatten sie rund 1,3 Millionen Menschen gezählt.