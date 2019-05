830. Hafengeburtstag: Hightech-Katamaran und Elphi

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg stimmt sich auf den 830. Hafengeburtstag ein: Von Freitag an werden beim traditionellen Volksfest erneut 300 Schiffe aus aller Welt in der Hansestadt zu Gast sein, kündigten die Veranstalter am Montag an. Zu Gast im Hamburger Hafen seien unter anderem die russischen Großsegler "Kruzenshtern", "Sedov" und "Mir". Besucher haben außerdem die Möglichkeit, den Hightech-Katamaran "Energy Observer" zu besichtigen, der durch Wind, Sonne und Wasserstoff angetrieben wird. Länderpartner des Hafengeburtstags wird in diesem Jahr die südfranzösische Region Okzitanien sein. Die Veranstalter erwarten vom 10. bis zum 12. Mai mehr als eine Million Besucher.

Am neuen Programmpunkt "Hafenschiffe unter einer Flagge" wird sich außerdem das neue Feuerlöschboot "Branddirektor Westphal" beteiligen, das laut Feuerwehr das modernste Löschboot in Europa ist. Zu den traditionellen Highlights zählen die Ein- und Auslaufparade sowie das Schlepperballett. Mit dabei sein soll auch die "Alexander von Humboldt II.", deren Besatzung unter dem Kommando von Deutschlands erster Kapitänin auf einem Großsegler steht.

Auf dem dreitägigen Hafengeburtstagsprogramm stehen darüber hinaus Kunst-, Sport- und Musikveranstaltungen. Unter dem Motto "Elbphilharmonie Concerts on Screen" werden wie im Vorjahr Mitschnitte von Elbphilharmonie-Konzerten kostenlos auf einer großen Leinwand auf dem Vorplatz des Konzerthauses gezeigt werden. Höhepunkt soll am Samstagabend die Live-Übertragung eines Konzerts der Geigerin Anne-Sophie Mutter sein.

Auch Kindern wird wieder einiges geboten: Auf dem Programm der kleinen Hafengeburtstagsbesucher stehen etwa eine Schatzsuche, Bastelangebote und ein Seemannsknoten-Workshop. Auch mehrere Sportvereine stellen sich vor. Ein Hamburger Segelclub etwa lädt zum Schnuppersegeln ein.