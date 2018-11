Termin für den Hessentag 2022 steht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das mittelhessische Haiger will im Jahr 2022 den 62. Hessentag ausrichten - nun steht der genaue Termin fest. Das große Landesfest werde vom 10. bis 19. Juni 2022 in dem Drei-Länder-Eck zwischen Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gefeiert, gaben Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU) und Bürgermeister, Mario Schramm (parteilos), am Freitag in Wiesbaden bekannt.

Das große Landesfest sei eine Chance für die 20 000-Einwohner Stadt im Lahn-Dill-Kreis. Bürgermeister Schramm erwarte einen "unheimlich starken Entwicklungsschub" für die 13 Stadtteile. Mit seinen guten Verkehrsanbindung und engagierten Bürgern, Vereinen und Unternehmen sei Haiger ein attraktiver Gastgeber, sagte Wintermeyer laut Mitteilung. Im kommenden Jahr findet das große Landesfest in Bad Hersfeld statt. Es folgen Bad Vilbel 2020 und Fulda 2021.