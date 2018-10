Termin für Hessentag 2021 in Fulda steht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Stadt Fulda will im Jahr 2021 den Hessentag ausrichten - nun steht der genaue Termin fest. Das 61. Landesfest werde vom 21. bis 30. Mai 2021 über die Bühne gehen, teilte die Staatskanzlei am Montag in Wiesbaden mit. "Die osthessische Barockstadt wird nach 1990 erneut eine gute Gastgeberin für das bundesweit größte Landesfest sein", sagte Staatsminister Axel Wintermeyer laut Mitteilung. In diesem Jahr hatte Korbach den Hessentag ausgerichtet. Im nächsten Jahr wird er vom 7. bis 16. Juni in Bad Hersfeld gefeiert. Die Stadt Bad Vilbel ist Gastgeberin des 60. Hessentages vom 5. bis 14. Juni 2020.