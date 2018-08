Museumsuferfest 2018: Drei Tage Kultur, Kunst und Kulinarik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An dem als "einzigartig in Europa" vermarkteten Museumsufer in Frankfurt steigt am kommenden Wochenende (24.08. - 26.08.) wieder das Sommerfest mit umfangreichem Rahmenprogramm. Insgesamt 16 Bühnen und 23 Museen wollen Besucher anziehen, zahlreiche Stände bieten Speisen und Getränke aus aller Welt an. An allen drei Tagen erwartet der Veranstalter insgesamt etwa 1,5 bis 2 Millionen Besucher. Beide Mainuferseiten werden auf einer Länge von jeweils etwa zwei Kilometern zur Fußgängerzone, sagte Veranstaltungsleiter Kurt Stroscher. Einige Nebenstraßen und Brücken werden ebenfalls für den Verkehr gesperrt.

Ähnlich wie bei der "Nacht der Museen" können Besucher mit dem Eintrittspreis von Freitag bis Sonntag alle teilnehmenden Museen besuchen. Neben den Dauerausstellungen bieten viele auch Workshops, Führungen und Sonderveranstaltungen an. Im Museum Angewandte Kunst kann man Fächer gestalten oder koreanische Reisröllchen herstellen, auf der 13. Antiquariatsmeile in Büchern stöbern oder im Museum Judengasse einen Schattenspiel-Workshop besuchen.

Auf den Bühnen sollte für fast jeden Geschmack etwas dabei sein. Am Samstag messen sich Poetry Slammer, an anderer Stelle spielen Bands von Pop über Metal bis hin zu moderner Klassik. Als Gastland der Frankfurter Buchmesse setzt Georgien besondere Schwerpunkte mit Musik, Puppentheater und landestypischen Speisen und Getränken. Das Land feiert in diesem Jahr den 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeitserklärung. Den Abschluss bildet das traditionelle Feuerwerk über dem Main. Als Untermalung soll dabei auch georgische Musik dienen.