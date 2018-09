Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Der NRW-Tag in der Essener Innenstadt zieht bei sonnigem Wetter zahlreiche Besucher an. "Wir sind mega zufrieden, alle sind zufrieden", sagte der Geschäftsführer der Essen Marketing GmbH, Richard Röhrhoff, zur Besucherresonanz bis zum Samstagmittag. Es seien deutlich mehr Gäste als erwartet in der Innenstadt unterwegs. "Auch an den Ständen haben alle gute Laune." Eine Schätzung der Besucherzahlen gab er zunächst nicht ab.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Vormittag in Essen das Bürgerfest zum NRW-Tag eröffnet. Zum 72. Landesgeburtstag stellen sich dort am Wochenende auf fünf "Meilen" Einrichtungen, Behörden und Ministerien vor. Touristik-Fachleute werben für ihre Regionen, auf Kinder warten Spiel- und Kreativangebote. "Für alle ist etwas Passendes dabei", sagte Laschet.

"Essen präsentiert sich heute als lebende und moderne Stadt mit allen Narben seiner Vergangenheit", sagte Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen zu Beginn. "Der Glaube an den Aufstiegswillen und die Aufstiegskraft der Region" manifestiere sich in dem bunten Fest.

Der NRW-Tag findet seit 2006 regelmäßig aus Anlass der Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen (23. August 1946) statt. Seit 2006 wird der Landesgeburtstag in wechselnden Städten gefeiert. Zuletzt hatten 2016 die Landeshauptstadt Düsseldorf und 2014 die Stadt Bielefeld die Feier veranstaltet.