Schlägerei auf Kirmes in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Auf einer Kirmes in Erfurt hat das Wiedersehen zweier Männer mit einer Schlägerei geendet. Am frühen Samstagmorgen seien sich der 27-Jährige und der 19-Jährige, die schon vor der Kirmes eine Auseinandersetzung gehabt hätten, über den Weg gelaufen, teilte die Polizei in Erfurt mit. Daraufhin prügelten sie sich, wobei beide Verletzungen an Nase und Hals erlitten. Die Sicherheitskräfte verwiesen einen der Schläger mit seinen Freunden vom Veranstaltungsgelände. Auf der Kirmes waren nach Polizeiangaben etwa 250 Gäste.