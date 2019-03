Zehntausende feiern in Eisenach das Ende des Winters

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Mit einem Frühlingsfest haben Zehntausende in Eisenach das Ende des Winters gefeiert. Der "Sommergewinn", der als Deutschlands größtes Frühlingsfest gilt, stand am Samstag unter dem Motto "Doamals em ahlen Isenach". Dementsprechend wurde bei dem großen Festumzug in diesem Jahr ein "Blick in die Vergangenheit" geworfen und längst vergessene und verschwundene Eisenacher Sehenswürdigkeiten gezeigt, wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte. In diesem Jahr wirkten nach Veranstalter-Angaben etwa 1200 Menschen an dem Fest mit. Symbolisch wird der Winter beim "Sommergewinn" in Form einer Strohpuppe verbrannt.

Bei Frühlingshaften Temperaturen präsentierten sich Laufgruppen, Spielmannszüge und Kapellen. Auch Festwagen, Kutschen und zahlreiche Pferde zogen beim "Sommergewinn" durch die Stadt. Die deutsche Unesco-Kommission hat das Volksfest als immaterielles Kulturerbe aufgenommen. Es verbindet heidnische und christliche Bräuche.