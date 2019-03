Eisenach feiert Sommergewinn mit Festumzug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Beim Sommergewinn in Eisenach wird nach altem Brauch der Winter verjagt. Zum traditionellen Festumzug werden heute wieder Zehntausende Schaulustige in der Wartburg-Stadt erwartet. Unter dem Motto "Doamals em ahlen Isenach" (Damals im alten Eisenach) ziehen mehr als 1200 Mitwirkende durch die Stadt. 43 Laufgruppen, 39 Festwagen, zehn Kapellen und Spielmannszüge und gut 110 Pferde und Esel sind mit dabei. Am Ende des Umzugs steht das symbolische Rededuell zwischen Frau Sunna und dem greisen Winter. Der vermutlich seit dem 13. Jahrhundert gefeierte Sommergewinn ist immaterielles Kulturerbe der Unesco.