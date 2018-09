Rund 4500 Besucher beim Dessauer Bauhausfest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa) - Das Dessauer Bauhausfest hat nach Angaben der Organisatoren in diesem Jahr rund 4500 Besucher angezogen. Darunter waren allein 3000, die auch die Eröffnung der neuen Spielzeit am Anhaltischen Theater in der Stadt gefeiert haben, wie eine Sprecherin der Stiftung Bauhaus Dessau am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das zweitägige Bauhausfest in Dessau-Roßlau stand 2018 unter dem Motto "Gelb gewinkelt". Es gab zeitgenössische Interpretationen von Theaterstücken, Musik, Installationen und Performances. Die Feste am Bauhaus haben seit den 1920er Jahren Tradition, ebenso die Wahl einer Farbe als Thema des Programms.

Das Bauhaus war 1919 vom Architekten Walter Gropius (1883-1969) in Weimar gegründet worden. In Dessau erlebte die Schule mit revolutionären Entwürfen, Bauten und Lehrmethoden ihre Blütezeit. 1933 wurde sie auf Druck der Nazis nach dem Umzug nach Berlin endgültig geschlossen. An den drei Ursprungsstätten des Bauhauses wird heute das einzigartige Erbe der Architektur-, Kunst- und Design-Bewegung gepflegt. 2019 jährt sich die Gründung der künstlerisch-experimentellen Schule zum hundertsten Mal. Bauhausbauten gehören heute zum Unesco-Welterbe. Das Dessauer Gebäude mit seiner markanten Glasfassade gilt als eine Ikone der Moderne.