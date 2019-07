Rio in Oberfranken: Samba-Festival hofft auf viele Besucher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Coburg (dpa/lby) - Zum größten Samba-Festival außerhalb Brasiliens werden von heute an etwa 200 000 Besucher in Coburg erwartet. Beim 28. Samba-Treffen wollen nach Angaben der Veranstalter rund 3000 Künstler brasilianisches Flair verbreiten. Zum Auftakt am Freitagabend treten unter anderem zwei Samba-Königinnen aus Rio auf. Am Samstag zeigen Capoeira-Tänzer und -Tänzerinnen den brasilianischen Kampftanz. Höhepunkt des Festivals ist der große Samba-Umzug von 100 Gruppen am Sonntagnachmittag. Das farbenfrohe Festival bedeutet für Einzelhandel und Hotels in der 40 000-Einwohner-Stadt ein gutes Geschäft. Berechnungen zufolge fließen am Samba-Wochenende rund 4,5 Millionen Euro zusätzlich in die Stadt. Schon 2014 wurde das Festival mit dem Edison Carneiro Preis als "Bestes Samba-Event außerhalb Brasiliens" ausgezeichnet.