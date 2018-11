Polizei registriert mehr Straftaten auf Bremer Freimarkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Auf dem Bremer Freimarkt sind in diesem Jahr mehr Straftaten registriert worden. Die Bremer Polizei führte diese Entwicklung am Sonntag aber nicht auf mehr Kriminalität, sondern auf intensivere Kontrollen zurück. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. Größere Gewaltexzesse habe es bei dem größten Bremer Volksfest nicht gegeben. Es sei am zweiten Freimarktwochenende jedoch zu einigen Fällen sexueller Belästigung gekommen, zu denen noch ermittelt werde.

Der diesjährige Freimarkt ging am Sonntag nach 17 Tagen zu Ende. Die Besucherzahl lag nach Veranstalterangaben in diesem Jahr mit etwa 4 Millionen um 200 000 über dem Vorjahr. Als Grund wurden der große Andrang an den Wochenenden und der Reformationstag genannt, der in diesem Jahr in Norddeutschland erstmals gesetzlicher Feiertag war.