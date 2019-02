Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Peter-Ording (dpa/lno) - Bei typisch norddeutschem Schmuddelwetter haben die Nordfriesen mit der "Biike" am Donnerstagabend den Winter vertrieben. Gemeinsam mit mehreren tausend Gästen zündeten sie riesige Holzstöße an, um gemeinsam um die Flammen zu essen und zu trinken. Auch in diesem Jahr loderten wieder mehr als 60 Feuer an den Küsten des Festlands und der nordfriesischen Inseln. Die "Biike" wird seit zwei Jahrtausenden im hohen Norden Deutschlands gefeiert. Heute gilt das Spektakel vielen Friesen als "Nationalfest". Es wird traditionell in der Nacht zum 22. Februar gefeiert. "Biike" ist das friesische Wort für "Feuerzeichen". Seit Dezember 2014 ist "Biike" immaterielles Kulturerbe Deutschlands.

Die Biike gilt als ältester nordfriesischer Brauch. Seit 2000 Jahren wird in der Region mit hoch lodernden Scheiterhaufen das Finale des Winters gefeiert. Früher entzündeten die Menschen ihre Feuer an langen Stangen. Die heute üblichen großen Feuerstöße werden erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts aufgeschichtet, als auch die Nordfriesen begannen, ihre "guten Stuben" mit Weihnachtsbäumen zu schmücken.

Heute feiern die Nordfriesen die Biike traditionell mit Glühwein, Waffeln und und Futjes - einer Art ungefüllter Krapfen. Spät am Abend verteilen sich Groß und Klein auf die umliegenden Gasthöfe zum ebenfalls traditionellen Grünkohlessen: Typisch norddeutsch mit süßen Kartoffeln, Bauchspeck, Kassler und Kochwurst.