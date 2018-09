Regierung: finanzielle Unterstützung für Landesgartenschauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Hessen wird auch in Zukunft genügend Finanzmittel für die Ausrichtung von Landesgartenschauen zur Verfügung stellen. Das hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Bad Schwalbach zugesichert. Der Erfolg einer Blumenschau zeige sich nicht allein an Besucherzahlen, sondern an der nachhaltigen Stadtentwicklung sowie der höheren Attraktivität des ausrichtenden Ortes.

"Es wäre ein Fehler, die Ausgaben, die nicht durch Eintrittsgelder refinanziert werden können, als Defizit zu bewerten", betonte der Regierungschef. Die Gartenschau verändere das Gesicht einer Stadt nicht nur vorübergehend, sondern anhaltend, sagte Bouffier zur Begründung. Das Land fördert die Ausrichtung der 6. Landesgartenschau in Bad Schwalbach mit einer Zuwendung von insgesamt 3,3 Millionen Euro. Zuletzt waren die Besucherzahlen hinter den Erwartungen der Verantwortlichen zurückgeblieben.

Die Landesgartenschau findet alle vier Jahre statt. 2014 war Gießen Ausrichter. Die nächste Blumenschau wird im Jahr 2023 in Fulda veranstaltet.