Veranstalter hoffen für Hessentag-Samstag auf gutes Wetter

Bad Hersfeld (dps/lhe) - Nach den Wetterkapriolen am Eröffnungstag hoffen die Veranstalter des Hessentags in Bad Hersfeld für den Samstag auf einen Tag ohne Beeinträchtigungen. "Im Augenblick gehen wir von besserem Wetter aus als gestern", sagte Stadtsprecher Meik Ebert am Vormittag. Wirklich konkrete Informationen zum Wetter werde es am Nachmittag ab 16 Uhr geben. Dann sei genauer abzusehen, ob das Wetter am Abend unter anderem beim Konzert der deutschen Popgruppe Silbermond mitspiele.

Am Freitagabend war die Konzertveranstaltung in der Hessentagsarena abgebrochen worden, während eine Vorgruppe der Hip-Hop-Band The Black Eyed Peas schon auf der Bühne stand. Auf dem restlichen Veranstaltungsgelände sei der Hessentag jedoch nur für rund zwei Stunden unterbrochen worden, betonte Ebert. "Dort hatten die Besucher die Möglichkeit, sich in der Stadtkirche oder in Parkhäusern unterzustellen." Nach der Unterbrechung sei das Fest noch bis nach Mitternacht weitergegangen.

Vor einem großen Unwetter blieb Bad Hersfeld am Abend jedoch verschont: "Dennoch sagen wir auch heute, dass die Entscheidung richtig war. Sicherheit geht immer vor", sagte der Sprecher. Die meisten Besucher hätten dafür Verständnis gezeigt, es habe aber auch kritische Stimmen gegeben. Im Laufe des Samstags wollten die Veranstalter darüber informieren, wie sich die Besitzer ihre Tickets für das ausgefallene Konzert zurückerstatten lassen können.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für den Samstag in Hessen einen Mix aus Sonne und Wolken ohne Niederschläge an. Dazu sollte allerdings ein mäßiger bis frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen wehen. Im Laufe des Nachmittags sollte dieser Wind jedoch von Süden her langsam nachlassen.