US-Bluesrocker ZZ Top heizen auf Hessentag ein

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Die bärtigen Rocker von ZZ Top haben am Donnerstagabend auf dem Hessentag in Bad Hersfeld ordentlich eingeheizt. Etwa 15 000 Fans waren in die ausverkaufte Sparkassen-Arena im Jahnpark gekommen, um der Kult-Band zuzujubeln. "Das Konzert von ZZ Top ist einer der Höhepunkte des Hessentags", sagte eine Sprecherin. ZZ Top feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und sind derzeit quer durch Europa auf Sommertour. Die Band hatte vor allem in den 1980er Jahren große Erfolge ("Gimme All Your Lovin") gefeiert.

Das zehntägige Landesfest in der osthessischen Festspielstadt, das am Sonntag (16. Juni) zu Ende geht, hatte bis Mittwochabend nach Angaben einer Sprecherin bereits rund 460 000 Besucher angezogen. Der Hessentag wird seit 1961 gefeiert und ist Deutschlands ältestes Landesfest. Knapp 1500 Veranstaltungen stehen auf dem Programm.