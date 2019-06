Rund 377 000 Besucher zur Halbzeit des Hessentags

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Zur Halbzeit des Hessentags in Bad Hersfeld haben das Land und die osthessische Festspielstadt am Mittwoch eine positive Bilanz gezogen. An den ersten fünf der zehn Tage des Landesfestes kamen laut der Hessischen Staatskanzlei mehr als 377 000 Besucher. Erwartet hatte Bad Hersfeld im Vorfeld rund 700 000 Gäste.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erklärte: "Der Hessentag in Bad Hersfeld zeigt wieder einmal die gesamte Bandbreite unseres Landes, bringt die Menschen zusammen und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt." Besonderen Dank richtete er an die Ehrenamtlichen, ohne die der Hessentag undenkbar sei: "Mit ihrem Einsatz sind sie die Seele des Hessentags."

Bürgermeister Thomas Fehling (parteilos) sagte: "Wir freuen uns, dass das Programm des Hessentages so gut angenommen wird. Unsere Erwartungen wurden bislang übertroffen, nicht nur was den Besucherzuspruch angeht." Er habe auch positive Rückmeldungen von Menschen bekommen, die die Großveranstaltung vorher kritisch sahen. Fehling befand: "Wir haben in der ersten Hälfte des Hessentages tolle Veranstaltungen gesehen, geprägt von einem gut gelaunten Miteinander. Dieses Fest sollte sich niemand entgehen lassen."

Der Hessentag wird seit 1961 gefeiert und ist Deutschlands ältestes Landesfest, das ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg Neubürger und Einheimische vereinen sollte.