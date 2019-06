Riesenrad beim Hessentag dreht sich wieder: Wetter beruhigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Das nach Sturmwarnungen auf dem Hessentag in Bad Hersfeld gestoppte Riesenrad dreht sich wieder. Es gebe keine Einschränkungen mehr wegen des Wetters, sagte Stadtsprecher Meik Ebert am Samstag. Der Stopp habe nur geraume Zeit gedauert. "Jetzt ist es so, wie es sein soll." Auch die Veranstaltungen am Abend, darunter der Auftritt der Popgruppe Silbermond, dürften wie geplant über die Bühne gehen.

Am Freitagabend war die Konzertveranstaltung in der Hessentagsarena abgebrochen worden, während eine Vorgruppe der Hip-Hop-Band The Black Eyed Peas schon auf der Bühne stand. Auf dem restlichen Veranstaltungsgelände war das Volksfest laut Ebert jedoch nur für rund zwei Stunden unterbrochen worden.