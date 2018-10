Hessentag in Bad Hersfeld: Rea Garvey singt zum Abschluss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Rea Garvey gibt ein Konzert beim Hessentag 2019 in Bad Hersfeld. Der irische Sänger und Liedermacher tritt mit seiner Band zum Abschluss des zehntägigen Landesfestes am 16. Juni auf der Freilichtbühne im Jahnpark auf, wie die Stadt am Montag mitteilte.

Der in Deutschland lebende Musiker war früher Frontmann der aufgelösten Band Reamonn. Danach startete er eine Solokarriere und arbeitet immer wieder mit anderen Musikern zusammen. In diesem Jahr veröffentlichte Garvey sein neues Album mit dem Namen "Neon".

Garvey wird beim Hessentag einer der Top-Acts sein. Neben ihm haben sich noch weitere bekannte Bands angekündigt, etwa die Deutsch-Poprock-Combo Silbermond (8. Juni) und die Kelly Family (14. Juni).