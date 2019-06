Hessen will Lärmbelastungen durch Verkehrszunahme verringern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Die Landesregierung will die Belastungen durch zunehmenden Verkehr wegen wachsender Warentransporte im Transitland Hessen verringern. "Mit insgesamt rund 252 000 Beschäftigten ist die Logistik ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir liegen im Herzen Europas und unser Land hat sich mit seinen Autobahnen, Schienenverbindungen und dem Frankfurter Flughafen zu einem Verkehrsknotenpunkt entwickelt. Wir wollen die Arbeitsplätze und den Wohlstand erhalten, müssen aber auch die Belastungen, die durch den Verkehr entstehen, verringern", sagten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter, Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), am Freitag nach einer Kabinettssitzung auf dem Hessentag in Bad Hersfeld.

Zur Reduzierung des Geräuschpegels sollten vermehrt Lärmschutzwände gesetzt und spezieller Asphalt verwendet werden, der für weniger Verkehrsgeräusche sorgt. "Lärm müssen wir versuchen, bereits an der Quelle zu minimieren - das geht dann bis zur Frage, welcher Asphalt benutzt wird. Offenporiger Asphalt ist teurer und muss auch häufiger saniert werden, aber da gibt es Möglichkeiten, die man früher nicht hatte - und die wollen wir nutzen", erklärte Al-Wazir.

Al-Wazir würde gern mehr Verkehr auf die Gleise verlagert sehen: Aber derzeit könnten die Schienenwege nicht alles aufnehmen, "was wir gern auf ihnen transportieren würden. Deswegen kämpfe ich dafür, dass die Bahn an dieser Stelle investiert, dass neue Strecken gebaut und bestehende Strecken leistungsfähiger gemacht werden." Aber auch solche Baumaßnahmen brächten erstmal Belastungen mit sich.