Viel Arbeit für Polizei in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (dpa/lni) - Eigentlich ein gelungenes Fest - aber mit einigen jungen Menschen hatte die Polizei auf dem zweitägigen 40. Bad Gandersheimer Altstadtfest im Kreis Northeim viel Arbeit. Besonders zu viel Alkohol war ein Problem, resümierten die Beamten am Sonntag. Dazu gehörte eine 17-Jährige, die nach einem "alkoholbedingtem Ausfall" mit Mühe den Eltern übergeben werden konnte. Das Gleiche galt für einen 15-jährigen Schüler und einen 17-Jährigen, wie die Polizei auflistete. Ein 17-Jähriger klaute zudem eine Geldkassette, wurde von Zeugen aufgegriffen, der Polizei überstellt und dem Jugendamt übergeben.

Ein 24-Jähriger randalierte und musste zwangsweise in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei einem Streit zog ein 17-Jähriger laut Polizei seinem Kontrahenten ein Glasflasche über den Kopf - glücklicherweise mit relativ harmlosem Ausgang. Es wurden auch Gullydeckel herausgerissen und Blumenkübel demoliert. Zu dem Fest unter dem Motto "Musik auf 3 Bühnen" waren am Freitag und Samstag mehrere Tausend Besucher gekommen. Die breite Masse habe friedlich gefeiert, so die Polizei. Im Vergleich zu den Vorjahren habe es aber deutlich mehr Einsätze gegeben. Der Grund: Die Unvernunft einiger Besucher, die durch erhöhten Alkoholkonsum zum Teil nicht mehr "Herr ihrer Sinne" gewesen seien.