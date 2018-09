Bad Dürkheimer Wurstmarkt eröffnet: 600 000 Gäste erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Dürkheim (dpa/lrs) - Mit dem Anstich des ersten Wein-Fasses hat am Freitag in Bad Dürkheim der traditionsreiche Wurstmarkt begonnen. "Die Stimmung ist super, so viele Leute hatten wir noch nie hier zum Beginn", sagte ein Sprecher der Marktleitung. "Es herrscht große Vorfreude." Der pfälzischen Kommune zufolge ist die neuntägige Feier das größte Weinfest der Welt.

275 Schausteller- und Gastronomiebetriebe stellen sich auf mehr als 600 000 Gäste ein. Das Volksfest wird zum 602. Mal organisiert und verteilt sich über zwei Wochenenden. Seinen Ursprung hat das Fest im 12. Jahrhundert, als Bauern und Winzer ihre Produkte Pilgern anboten, die alljährlich Ende September zur Wallfahrt herbeiströmten.

Auf dem Gelände mit einer Größe von etwa sechs Fußballfeldern locken zahlreiche Fahrgeschäfte, vom riesigen Kettenkarussell mit 80 Metern Höhe bis zur XXL-Achterbahn mit 585 Metern Schienenlänge. Angeboten werden insgesamt 292 verschiedene Weine. Das Volksfest dauert zunächst bis zum kommenden Dienstag (11. September) und nach einer kurzen Verschnaufpause noch einmal vom 14. bis 17. September.