Rheinland-Pfalz-Tag stimmt auf "Kaiserjahr" 2020 ein

Annweiler (dpa/lrs) - Zum Auftakt des Rheinland-Pfalz-Tags im südpfälzischen Annweiler hat Kulturminister Konrad Wolf (SPD) die Vorbereitungen auf die geplanten Ausstellungsprojekte zur Kaiserzeit von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa vorgestellt. Im "Kaiserjahr" 2020 soll es neben einer Landesausstellung im Landesmuseum Mainz ab 26. April 2020 auch eine begleitende Schau zu mittelalterlichen Burgen geben, die auf der Stauferburg Trifels in Annweiler gezeigt wird.

"Wir wollen damit die Geschichte vor Ort nachvollziehbar und erlebbar machen", erklärte Wolf am Freitag. In keinem anderen Bundesland sei Geschichte noch so klar an Originalschauplätzen nachvollziehbar und erlebbar wie im heutigen Rheinland-Pfalz. Dabei nannte er die Dome in Mainz, Worms und Speyer, die Kaiserpfalz in Ingelheim und die Zeugnisse des mittelalterlichen Judentums in Speyer, Worms und Mainz, den sogenannten Schum-Städten, für die 2020 der Antrag auf Aufnahme in das Unesco-Welterbe eingereicht werden soll.

Die Ausstellung auf dem Trifels mit dem Thema "Die stärkste Burg des Reiches" soll die Bedeutung der Ministerialen für die kaiserliche Macht darstellen. Künftig soll es im Abstand von zwei Jahren eine große Landesausstellung geben, jeweils mit Beteiligung der Landesmuseen in Mainz, Trier und Koblenz. Bereits beschlossen ist für 2022 eine Landesausstellung in Trier, die den "Untergang des Römischen Reiches" zeigen soll.