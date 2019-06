Rheinland-Pfalz-Tag beginnt in Annweiler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Annweiler (dpa/lrs) - Gespräche mit Jugendlichen sind heute der Auftakt zum diesjährigen Rheinland-Pfalz-Tag. Zum "Jugendtalk" kommt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf die Bühne in Annweiler am Trifels (Kreis Südliche Weinstraße). Die Gastgeber können sich in der neuen Ausrichtung des dreitägigen Landesfestes besonders in Szene setzen: Annweiler präsentiert unter anderem die Stauferburg Trifels, Naturerlebnisse im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und die regionale Gastronomie mit Forellen und Saiblingen aus Eußerthal.

Die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages in Annweiler würdigt auch den 800. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte. Höhepunkt ist ein Festumzug am Sonntag mit rund 70 Zugnummern. Die 7500-Einwohner-Stadt Annweiler rechnet bis Sonntag mit etwa 120 000 Besuchern. In Worms waren es beim Rheinland-Pfalz-Tag im vergangenen Jahr rund 320 000. Der Rheinland-Pfalz-Tag 2020 wird vom 19. bis 21. Juni in Andernach stattfinden.