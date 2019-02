Prozess um eine kostenpflichtige Service-Hotline bei Sky

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Verbraucherschützer und Sky Deutschland treffen sich am heutigen Donnerstag in München vor Gericht. Die Verbraucherschutzzentrale Bayern hat den Bezahlsender wegen einer kostenpflichtigen Service-Hotline mit 0180-Nummer verklagt. Denn aus ihrer Sicht verstößt eine Bezahl-Hotline gegen geltendes Verbraucherschutz-Recht. Auch das Landgericht München sah in erster Instanz darin "eine unlautere geschäftliche Handlung", weil die Kosten für die Hotline normale Telefongebühren überstiegen. Gegen dieses Urteil legte Sky Rechtsmittel ein. Jetzt muss das Oberlandesgericht (OLG) München entscheiden.