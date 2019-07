Alfred Biolek ist gespannt auf Merkel-Nachfolger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Alfred Biolek ist gespannt, wer als Nachfolger von Angela Merkel nächste Bundeskanzlerin oder nächster Bundeskanzler wird. "Mal sehen, wann Merkel aufhört", sagte der frühere Entertainer und Moderator ("Bio's Bahnhof", "Mensch Meier") der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Wird er sie vermissen? "Vermissen ist vielleicht zuviel. Ich find's schade, ich fand sie gut. Ich bin sehr gespannt, wer sie ersetzen wird. Aber sie hat das so lange gemacht und gut gemacht, ich akzeptiere, dass sie jetzt mal aufhört." Biolek wird am Mittwoch (10. Juli) 85 Jahre alt.