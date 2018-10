Klasse-Auftakt für Peter Heinrich Brix im ZDF

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lno) - Einstand auf "Tatort"-Niveau für Peter Heinrich Brix als neuer Ermittler in der ZDF-Reihe "Nord Nord Mord": Im Durchschnitt 8,16 Millionen Zuschauer interessierten sich am Montagabend ab 20.15 Uhr für den Fall "Sievers und die Frau im Zug", in der Brix als neuer Hauptkommissar Carl Sievers den Mord an einem Oberkommissar der Kieler Schutzpolizei aufzuklären hat. Der Marktanteil betrug 26,5 Prozent. Zuvor hatte Robert Atzorn als Kommissar Clüver acht Mal in der Reihe vor der Kamera gestanden und ähnlich gute Quoten erzielt.