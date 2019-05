Zwei Wissenschaftsjournalisten erhalten Friedrichs-Preis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis geht in diesem Jahr an zwei Wissenschaftsjournalisten. Mit dem Preis für hervorragenden Fernsehjournalismus werden 2019 die Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim (31) vom WDR ("Quarks") und Physiker Harald Lesch (58) vom ZDF ("Leschs Kosmos", "Terra X - Faszination Universum") ausgezeichnet. Das teilte der Verein am Montag in Hamburg mit. Der Preis ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert. Er ist nach dem Journalisten und langjährigen "Tagesthemen"-Moderator Hanns Joachim Friedrichs (1927-1995) benannt.

Nguyen-Kim und Lesch würden mit großem Erfolg wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich machen, sie in gesellschaftliche und politische Debatten einordnen und damit Desinformationen vorbeugen, lautete die Begründung. Gleichzeitig würden beide mit ihren Youtube-Kanälen auch im Internet mit nachlesbaren Quellen und transparenten wissenschaftlichen Methoden arbeiten. "Wissenschaft sucht wie Qualitätsjournalismus nicht nach Bestätigung vermeintlicher Gewissheiten, sondern geht Widersprüchen nach, bleibt kritisch, zweifelt", heißt es weiter.

Die Jury setzt sich zusammen aus den noch lebenden Gründungsmitgliedern sowie den bisherigen Preisträgern. Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis wird seit 1995 jährlich von einem hierfür gegründeten Verein verliehen. Das Preisgeld wird in erster Linie über die Mitgliedsbeiträge finanziert. Der Preis wird am 14. November 2019 in Köln übergeben.