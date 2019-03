KiKA-Sondersendung zu Schülerdemos für Klimaschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Zu den Schülerdemonstrationen für mehr Klimaschutz hat der gemeinsame Kinderkanal von ARD und ZDF (KiKA) eine Sondersendung angekündigt. Am Tag vor dem weltweiten Aktionstag am 15. März ist eine interaktive Live-Show geplant, wie der Sender am Montag in Erfurt mitteilte. Bei "KiKA Aktuell" sollen sich Zuschauer mit Klima- und Politikexperten sowie mit für die Berliner Demonstrationen mitverantwortlichen Schülern austauschen können.

Schüler und Studenten demonstrieren mittlerweile jeden Freitag ín vielen Ländern während der Unterrichtszeit unter dem Motto "Fridays For Future" nach dem Vorbild der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg. Die Demonstrationen sind umstritten, weil manche Schüler deshalb den Unterricht schwänzen. Befürworter argumentieren, dass so erst Aufmerksamkeit für das Anliegen entstehe. Für den kommenden Freitag (15. März) sind mehr als 860 Proteste in 75 Ländern geplant.