Micky Beisenherz hat bei Witzen "moralische Messlatte"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Autor Micky Beisenherz legt bei seinen Gags für die TV-Show "Dschungelcamp" nach eigenen Angaben eine "moralische Messlatte" an. So sollten etwa persönliche Tragödien niemals hämisch kommentiert werden, findet der 41-Jährige. Er wolle das, was er schreibe, auch vor der Person vertreten können, wenn er sie treffe. "Ich dresche nicht wahllos auf Leute ein, nur weil man das lustig findet", sagte er dem dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Beisenherz schreibt unter anderem für die RTL-Fernsehshow die bissigen Kommentare der Moderatoren.