Tag des offenen Denkmals mit rund 530 Einrichtungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet" öffnen sich am Sonntag in Sachsen-Anhalt wie auch bundesweit zahlreiche sonst verschlossene Türen für Besucher. Am Tag des offenen Denkmals beteiligen sich laut Staatskanzlei und Kulturministerium rund 530 Kirchen, Kapellen, Schlösser, Burgen und Industriedenkmäler im Land. In Magdeburg etwa präsentiert der Verein zur Sanierung der Magdeburger Festungsanlage "Ravelin 2" eine fertiggestellte Klappfallbrücke. Der Verein saniert das über 140 Jahre alte Denkmal und bringt Geschichtsinteressierte zusammen. Landesweit hat Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge rund 32 000 Baudenkmale.

Zum Tag der offenen Tür bieten zahlreiche Einrichtungen besondere Programme und Führungen, dazu gehören die Leopoldina in Halle, das Gleimhaus in Halberstadt, das Magdeburger Dokumentationszentrum am Moritzplatz sowie Kirchen, Kapellen und Klöster.