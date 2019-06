Mit Wind oder Wasserkraft: Mühlen im Norden laden ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Mehr als 50 Mühlen in Schleswig-Holstein und Hamburg laden am heutigen Pfingstmontag aus Anlass des Deutschen Mühlentags zu Besichtigungen ein. Darunter ist auch die Windmühle "Jachen Flünk" in Lemkenhafen auf Fehmarn. Die aus dem Jahr 1787 stammende Holländer-Windmühle ist nach Angaben des "Vereins zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen in Schleswig-Holstein und Hamburg" eine der ältesten noch voll funktionstüchtigen Mühlen Schleswig-Holsteins.

Am Mühlentag beteiligen sich insgesamt 40 Windmühlen und 13 Wassermühlen im Norden. "Sie werden alle in Betrieb sein, außerdem gibt es Führungen, Erläuterungen der Technik und Informationen zu den verschiedenen Bauformen und sowie vielerorts ein buntes Rahmenprogramm", sagte der Stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Carsten Schmidt.

In Hamburg gibt es außerdem die Möglichkeit, auf einer "Mühlentour" mit einem historischen Omnibus insgesamt fünf Mühlen zu besichtigen. Der Bus startet um 9.20 Uhr am Rathausmarkt in Hamburg.