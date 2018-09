Blicke hinter verschlossene Türen beim Denkmals-Tag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Einblicke hinter sonst verschlossene Türen gibt es heute beim bundesweiten "Tag des offenen Denkmals" auch im Norden. In Hamburg etwa werden unter anderem Führungen veranstaltet durch die ehemalige Viktoria-Kaserne in Altona, die noch saniert wird und die als gemeinschaftlich betriebener Ort für Sozial- und Kulturprojekte genutzt werden soll. Auch viele andere Orte sind geöffnet, etwa in der Speicherstadt. Außerdem sind in der Hansestadt historische Verkehrsmittel unterwegs, etwa ein Schnellbus in Bergedorf und eine Barkasse, die zwischen dem Hamburger Hafen und dem Binnenhafen in Harburg pendelt.

In Schleswig-Holstein beteiligen sich rund 170 Denkmäler an der Aktion der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, darunter eine Museumswerft in Flensburg und eine ehemalige Pulverfabrik bei Geesthacht im Herzogtum Lauenburg. In Lübeck können zahlreiche Wohnhäuser vom Ganghaus in der Altstadt bis zur Art déco-Villa in der Vorstadt St. Jürgen besichtigt werden. Denkmalpfleger, Archäologen und Hausbesitzer erläutern die Geschichte und die Besonderheiten der Gebäude. Von Kiel aus führt eine Busfahrt zu den noch vorhandenen historischen Elementen der zwischen 1830 und 1832 angelegten Chaussee Kiel-Altona.

Der "Tag des offenen Denkmals" wird seit 1993 jeweils am zweiten Sonntag im September veranstaltet. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken.