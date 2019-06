Tausende besuchen historische Mühlen in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Zum Deutschen Mühlentag haben sich auch in Thüringen Tausende die Funktionsweise historischer Mühlen zeigen lassen. Vor allem Familien mit Kindern machten am Pfingstmontag Ausflüge zu den technischen Denkmälern im Freistaat, wie der Vorsitzende des Thüringer Landesvereins für Mühlenerhaltung und Mühlenkunde, André Langenfeldt, am Pfingstmontag sagte. In Thüringen öffneten rund 70 Mühlen für Besucher ihre Pforten.

An der Waidmühle Rohrborn bei Sömmerda konnten Interessierte zusehen, wie ein Pferd vor einen Mühlstein gespannt wurde, um Pflanzen zu zerquetschen. "Früher wurde dann in einem aufwendigen Verfahren ein blauer Farbstoff gewonnen", sagte Langenfeld.

Nahezu 1000 Mühlen beteiligten sich am Deutschen Mühlentag. Die diesjährige bundesweite Auftaktveranstaltung lief an der Wassermühle Otto in Abbenrode im Nordharz (Sachsen-Anhalt).